La sua doppietta ha illuso l'Inter Women, che poi ha subito una rimonta clamorosa e pesantissima nei minuti di recupero per mano della Juventus capace di passare da uno svantaggio per 2-0 ad una vittoria per 3-2. Nonostante ciò, Brittany Raphino si guadagna una posizione nella formazione ideale della Serie A Women per quel che riguarda la settima giornata del girone di andata, una formazione che vede il Como inserire ben tre elementi: Francesca Durante, Aurora De Rita ed Agnese Bonfantini.