Diego Moreira si sta mettendo in luce con la maglia del Milan e anche con il Belgio sta lasciando il segno. L'ha fatto ieri contro l'Italia, con il gol che ha messo il punto esclamativo sulla sfida. Nel frattempo, intercettato da MilanNews, è tornato a parlare anche del derby di Milano: "Sono molto felice. Al Milan sono circondato da un gruppo speciale, con tanti grandi giocatori. Il fatto di averli intorno mi aiuta molto, soprattutto in termini di esperienza. È vero, la partita contro l’Inter è stata speciale. Continuo a lavorare e a dare il meglio di me stesso".