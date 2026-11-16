Aurelio Andreazzoli ha parlato della nazionale italiana e dei problemi sistemici degli azzurri. Le sue parole riprese da FirenzeViola: "Se parliamo della nostra Nazionale, ha bisogni di calciatori di qualità. Fino a oggi abbiamo avuto difficoltà nell'ultimo scalino, dalle nazionali giovanili a quella maggiore. Se ci sono squadre di club che hanno pochissimi giocatori italiani diventa tutto più difficile, anche chi sceglie è in difficoltà. I calciatori italiani giovani hanno difficoltà a colmare il gap di conoscenze con gli altri".

Sezione: News / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 14:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione