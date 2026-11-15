Il Ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini dopo il pesante 4-1 subito dal Belgio nell'ultima giornata di Nations League si concede ai microfoni della Rai: "Abbiamo pagato troppo a livello fisico, negli uno contro uno, siamo partiti bene ma loro sono stati più bravi. Abbiamo iniziato a soffrire e quando la palla arrivava sugli esterni, non riuscivamo a coprire e fare pressing, abbiamo pagato un po' di stanchezza contro la Francia ma il Belgio ha meritato. In un percorso di miglioramento possono capitare queste serate e bisogna trarne degli spunti importanti. Per come siamo arrivati qui avevamo la possibilità di andare avanti, avevamo fatto un buon percorso ma il Belgio è forte lo sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo dispiaciuti ma è una serata che ci servirà a crescere".