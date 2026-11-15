A 21 anni, 4 mesi e 18 giorni Francesco Pio Esposito, autore del gol del momentaneo vantaggio dell'Italia nella sfida contro il Belgio, è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare 10 gol con l'Italia dopo Giuseppe Meazza (20 anni, 5 mesi e 30 giorni). Esposito ha superato un altro giocatore prodotto del vivaio nerazzurro come Mario Balotelli, che aveva raggiunto questo traguardo a 22 anni, 10 mesi e 7 giorni.

Sezione: Copertina / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 22:18
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.