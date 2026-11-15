A 21 anni, 4 mesi e 18 giorni Francesco Pio Esposito, autore del gol del momentaneo vantaggio dell'Italia nella sfida contro il Belgio, è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare 10 gol con l'Italia dopo Giuseppe Meazza (20 anni, 5 mesi e 30 giorni). Esposito ha superato un altro giocatore prodotto del vivaio nerazzurro come Mario Balotelli, che aveva raggiunto questo traguardo a 22 anni, 10 mesi e 7 giorni.

10 - A 21 anni, 4 mesi e 18 giorni Francesco Pio Esposito è diventato il 2˚ giocatore più giovane a segnare 10 gol con l'Italia dopo Giuseppe Meazza (20 anni, 5 mesi e 30 giorni) - superato Mario Balotelli (22 anni, 10 mesi e 7 giorni). Inesauribile. #BelgioItalia #NationsLeague https://t.co/5o8KBJ2izo — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 15, 2026