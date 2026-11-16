Intervistato da Sky Sport alla presentazione del 'Trofeo Italo Galbiati', Adriano Galliani ha parlato così della corsa alla presidenza della FIGC che lo vedrà sfidare Giovanni Malagò il prossimo 14 dicembre: "Si vota tra quattro settimane, ci sono due candidati e vedremo cosa succede - le parole dell'ex ad di Milan e Monza -. Mi hanno convinto le telefonate oltre che di qualche club dell'Aic e dell'Aiac, io avevo detto di no in precedenza. Ulivieri mi ha detto che i migliori rapporti con la Lega Calcio sono stati quando c'ero io come presidente. La stessa cosa me l'ha detta Calcagno. Il mio programma è molto lungo, l'ho presentato e depositato".