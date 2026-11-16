Intervistato da Sky Sport alla presentazione del 'Trofeo Italo Galbiati', Adriano Galliani ha parlato così della corsa alla presidenza della FIGC che lo vedrà sfidare Giovanni Malagò il prossimo 14 dicembre: "Si vota tra quattro settimane, ci sono due candidati e vedremo cosa succede - le parole dell'ex ad di Milan e Monza -. Mi hanno convinto le telefonate oltre che di qualche club dell'Aic e dell'Aiac, io avevo detto di no in precedenza. Ulivieri mi ha detto che i migliori rapporti con la Lega Calcio sono stati quando c'ero io come presidente. La stessa cosa me l'ha detta Calcagno. Il mio programma è molto lungo, l'ho presentato e depositato". 

Sezione: News / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 19:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.