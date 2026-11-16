A partire da domani, l'Inter comincerà a preparare la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Anche se Cristian Chivu non potrà contare su molti giocatori ancora impegnati con le nazionali. Sky Sport fa il punto della situazione: di sicuro non ci saranno Ange-Yoan Bonny e Aleksandar Stankovic, alle prese coi problemi più seri, ma per il resto il quadro non è così negativo come sembrava qualche giorno fa: Manuel Akanji e Marcus Thuram sono stati esentati seppur con tempistiche diverse dai loro impegni; sono entrambi alle prese con affaticamenti ma la loro presenza domenica è più che probabile, mentre Piotr Zielinski sarà molto probabilmente a disposizione della Polonia domani contro la Svezia.

In vista della gara di Bergamo, va considerata anche la situazione legata a Carlos Augusto, che tornerà dagli impegni con la Nazionale brasilaina solo giovedì: anche lui andrà valutato sotto il profilo della stanchezza accumulata.

Ivano Cotticelli