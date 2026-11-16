Come ogni anni il tifo interista si sposterà in massa allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, oggi denominato New Balance Arena, per supportare i propri calciatori nella sempre complicata trasferta in casa dell'Atalanta. Come annunciato giorni fa dal club orobico, da oggi per i sostenitori ospiti è possibile acquistare il tagliando per la partita di domenica 22 novembre alle 20.45. A partire dalle 10 sono infatti in vendita i tagliandi per il settore ospiti, come stabilito dalle disposizioni delle autorità competenti. 

Regolamento

L'acquisto è riservato esclusivamente ai possessori della fidelity card dell'Inter, in linea con le misure già annunciate per la sfida. I biglietti costano 35 euro, si acquistano online sul circuito Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio nazionale, e restano disponibili fino alle 19 di sabato 21 novembre. Non è infine consentito il cambio utilizzatore.

Sezione: News / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 11:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.