Lautaro Martinez è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile, a oltre un mese dall’infortunio rimediato contro il Bruges. Come sottolinea QS, il capitano nerazzurro potrebbe essere a disposizione di Cristian Chivu già per la trasferta di domenica contro l’Atalanta (ore 20.45 alla New Balance Arena), con la possibilità di riprendere il suo posto da titolare. L’Inter ha gestito bene la sua assenza nell'ultimo periodo, ottenendo 6 vittorie e una sconfitta, quella arrivata nel recente derby di Milano.

Incognite

In attacco, però, restano alcune incognite: Ange Bonny sarà fuori per altre tre settimane, Marcus Thuram deve smaltire un affaticamento muscolare, mentre le condizioni di Pio Esposito saranno valutate dopo gli impegni con la Nazionale. Chivu dovrà inoltre gestire con attenzione il minutaggio della ThuLa per evitare ulteriori problemi fisici.

Bilancio positivo

Per Lautaro la principale difficoltà potrebbe essere contenere la voglia di tornare subito in campo. I precedenti contro l’Atalanta sono particolarmente favorevoli: 8 gol segnati e un bilancio complessivo di 11 vittorie e 4 pareggi in 15 confronti. L’ultima sconfitta dell’Inter contro gli orobici risale al novembre 2018 (4-1, con Luciano Spalletti in panchina). Numeri e ricordi che alimentano le possibilità di rivedere il capitano dal primo minuto a Bergamo.