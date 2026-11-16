Ieri sera al Benelli si è verificato un evento storico per il calcio italiano e, in particolare, per la Serie C. Il Ravenna, nel derby contro il Forlì, ha schierato titolare Ronaldinho, 46 anni, tornato sul rettangolo di gioco dopo aver annunciato il ritiro una decina di anni fa. Un'iniziativa più pubblicitaria che sportiva, eppure i 12 mila presenti si sono goduti la classe del brasiliano, non più atletico e scattante come una volta ma sempre con il pallone incollato al piede. Oltre all'entusiasmo per l'ospite d'onore, i tifosi del Ravenna si sono goduti anche una vittoria per 2-0 nel derby.

Anche il Re Leone

Il caso di Ronaldinho peò si sarebbe potuto verificare in passato con un altro calciatore che all'epoca faceva la differenza, prima al Barcellona e poi a Milano, stavolta sponda nerazzurra: Samuel Eto'o. Come ha rivelato Fabrizio Romano, dopo aver annunciato il suo addio al calcio giocato nel 2019, il camerunense aveva ricevuto una proposta simile dal Murcia, per tornare a calcare i rettangoli di gioco. Tentazione forte, ovviamente, ma alla fine Eto'o ha preferito declinare rispettando la propria scelta di smettere e continuando a dedicarsi alle proprie attività extra campo e all'inizio della carriera politica nel pallone.