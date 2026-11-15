Gigio Donnarumma, arrivato ai microfoni di Sky Sport, ha applaudito Nicolò Barella per le dichiarazioni sull'equilibrio da mantenere nei giudizi della Nazionale: "Ha fatto bene, bisogna rimanere equilbrati quando si vince come quando si perde. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Bisognerà analizzarla bene e lo faremo; dal mio punto di vista abbiamo preso troppe ripartenze, nel secondo tempo in particolare abbiamo rischiato tanto e non va bene. Bisogna migliorare e lo faremo, ora manteniamo la testa alta e andiamo avanti. Dopo una partita bella e intensa come quella con la Francia siamo arrivati qui con un po' di fatica, ci può stare perché abbiamo speso tanto. Abbiamo fatto un'ottima Nations League, questo è un percorso di crescita; siamo incazzati per la sconfitta ma ottimisti per aver giocato un ottimo girone. Fa parte del percorso".