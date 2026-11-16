Nella bella vittoria contro il Como, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto senza troppi giri di parole Marcus Thuram migliore in campo. Dietro il numero 9, ecco Djed Spence, secondo e Nicolò Barella, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

J. Martinez 0.43%
Akanji 0.29%
Bastoni 2.01%
Carlos Augusto 6.69%
Spence 12.23%
Barella 10.72%
Calhanoglu 0.94%
Zielinski 0.58%
Dimarco 0.50%
Thuram 57.70%
Esposito 6.83%
Mkhitaryan 0.07%
Bonny 0%
Sucic 0%
Diouf 0.22%
Pavard 0.79%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 15 PARTITE:

CARLOS AUGUSTO 19 PT.
LAUTARO 16 PT.
THURAM E DIOUF 15 PT.
BARELLA 14 PT.
SPENCE 13 PT.
PROVEDEL, ESPOSITO E SUCIC 5 PT.
BONNY E BISSECK 4 PT.
BASTONI E CALHANOGLU 3 PT.
ZIELINSKI E J. MARTINEZ 2 PT.
MKHITARYAN 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 18:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.