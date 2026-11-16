Manuel Akanji ha lasciato qualche ora fa il ritiro della Svizzera, impegnata in Nations League ma che ha già strappato la promozione nella Lega A di Nations League. Non serve quindi rischiare troppo, come riporta La Gazzetta dello Sport, così il difensore nerazzurro è stato rimandato a casa per l'affaticamento muscolare patito.

"Per precauzione salterà la partita di oggi contro la Scozia, ininfluente per il primo posto nel girone - si legge -. Le condizioni del 31enne svizzero non destano particolare preoccupazione anche perché in patria sono stati fatti subito gli esami, condivisi con lo staff medico nerazzurro: Akanji sarà visitato nuovamente alla ripresa, ma la trasferta di Bergamo non è da considerarsi impossibile".

Resta invece da definire la situazione di Zielinski, fuori dai convocati sabato contro la Romania. Rimarrà coi compagni e potrebbe giocare domani contro la Svezia a Breslavia.