L'Italia U21 conclude con un pareggio per 2-2 contro il Belgio U21 il mini ciclo di amichevoli in vista dell'Europeo di categoria la prossima estate. Nel teatro dello stadio Picchi di Livorno, i ragazzi di Baldini aprono le marcature con la rete di Cherubini, salvo poi farsi rimontare grazie alla doppietta di Mirisola. Il tecnico toscano rivoluziona la squadra inserendo, tra gli altri, Ekhator, il quale troverà la rete del definitivo pareggio su rigore a pochi istanti dal fischio finale. 

Sezione: News / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 20:10
Autore: Carlo Alberto Gamba
vedi letture