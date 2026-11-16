Svolta storica per le competizioni europee: dalla stagione 2027/28 sarà Nike a produrre i palloni ufficiali della Champions League, prendendo il posto di Adidas dopo 26 anni di collaborazione con la UEFA. Come informa Calcio e Finanza, l'accordo quadriennale, annunciato da UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC), sarà valido fino al 2030/31 e coinvolgerà per la prima volta un unico fornitore per tutte le principali competizioni continentali. Oltre alla Champions League, Nike fornirà infatti i palloni per Europa League, Conference League, Supercoppa UEFA, Youth League e Futsal Champions League.

Finisce l'era Adidas dopo 26 anni

La partnership tra Adidas e UEFA era iniziata nel 2001, con l'introduzione del celebre pallone 'Finale', caratterizzato dalle stelle ispirate al logo della Champions League e diventato uno dei simboli più riconoscibili del torneo. L'ultimo rinnovo dell'accordo, siglato nel settembre 2024, aveva garantito al marchio tedesco la fornitura fino al termine della stagione 2026/27. Per Nike si tratta invece di un ritorno: il marchio statunitense aveva già prodotto i palloni della Champions League tra il 1997 e il 2001, prima di lasciare spazio ad Adidas. I dettagli sui nuovi design non sono ancora stati comunicati e resta da capire quale sarà il futuro dell'iconico motivo a stelle.

Un accordo da oltre 2.100 partite in quattro stagioni

La portata dell'intesa emerge anche dai numeri. Champions League, Europa League e Conference League prevedono complessivamente 531 partite a stagione: 189 per ciascuna delle prime due competizioni e 153 per la terza. Nel quadriennio contrattuale Nike fornirà quindi i palloni ufficiali per 2.124 incontri, ai quali si aggiungeranno quelli delle altre competizioni coinvolte nell'accordo. Le tre competizioni principali comprendono complessivamente 108 squadre nella fase campionato, 36 per torneo. Un'importante opportunità di visibilità internazionale per Nike, considerando anche che le competizioni UEFA per club vengono trasmesse in oltre 200 territori, raggiungendo un pubblico superiore ai due miliardi di spettatori per stagione.