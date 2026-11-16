La Svizzera ha già conquistato la promozione in Lega A di Nations League e pertanto questa sera contro la Scozia sarà praticamente una passerella per gli uomini di Murat Yakin, in particolare per Ricardo Rodriguez e Remo Freuler, attesi da due importanti traguardi personali, ovvero il gettone rispettivamente numero 150 e 100 con la maglia rossocrociata. E per l'ex Bologna oggi all'Olympiacos ci sarà anche un motivo di orgoglio in più, visto che, come ammesso dallo stesso CT, vista l'assenza di Manuel Akanji sarà lui il capitano della Nati a San Gallo: "Per Rodriguez è una partita importante, ma ha avuto qualche problema fisico e non partirà titolare. Per questo il capitano sarà Freuler", ha dichiarato Yakin.