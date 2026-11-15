Così come giovedì scorso al Meazza contro la Francia, anche allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgo il CT Roberto Mancini si affida nell'undici titolare a tre dei quattro nerazzurri a disposizione, gli stessi di quattro giorni prima: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Pio Esposito. Federico Dimarco inizia dalla panchina per poi giocare tutto il secondo tempo. A seguire le valutazioni degli azzurri che hanno rappresentato l'Inter nell'ultimo impegno del girone di Nations League.

BARELLA 5,5 - Mancini lo propone più a ridosso di Pio che nella sua comfort zone e in qualche modo lo snatura, perché gli impedisce di calpestare le zolle che predilige, e di solito sono tantissime pur se con un baricentro mediamente più basso. Non a caso quando i padroni di casa alzano il loro, lui si vede costretto a rinculare lasciando i compiti offensivi ad altri centrocampisti. I cambi lo riportano nel cuore del gioco, ma non è la serata in cui riesce a mettere il suo abituale mattoncino. Tante, troppe corse a vuoto.

BASTONI 5 - Le letture in anticipo sono fondamentali, perché oltre a Doku il Belgio ha giocatori veloci che riescono a pensare la giocata prima di ricevere il pallone. Non è una partita semplice perché i ritmi sono alti e le squadre concedono parecchie ripartenze a cui bisogna porre rimedio. Fatica a mettere pezze quando si crea il caos nella sua area di rigore. Troppo passivo su Doku, come i compagni in loco, in occasione della terza rete e viene salvato da Donnarumma quando serve inspiegabilmente a De Bruyne l'assist per il 4-1. Il modo in cui De Bruyne e Moreira lo portano a spasso nell'azione della quarta rete è il manifesto di una serataccia. Al di sotto della sua abituale soglia di sicurezza.

ESPOSITO 6 - Gli bastano poco più di 10 minuti per lasciare ancora il segno, con un gol da classico bomber d'area di rigore, di pregevolissima fattura. Prodezza che arriva in una fase in cui la squadra spinge con convinzione. Poi i Diavoli Rossi si svegliano e per il nove azzurro inizia la pausa di riflessione, abbandonato a se stesso da una scarsa collaborazione, dettata anche da un undici con più centrocampisti che offensivi. Al punto che il suo decimo gol in 15 presenze azzurre si riduce a un atto di presenza. Peccato per il rigore sbagliato nel recupero, che avrebbe migliorato almeno i suoi numeri pur influendo zero sul bilancio della squadra.

DIMARCO 6 - Migliora l'apporto a sinistra della manovra azzurra, almeno qualche pallone in area da quella zona arriva. Però nella sua metà campo è evidente l'affanno nel contenere Moreira e compagni, soprattutto quando si creano voragini in cui l'unica opzione è correre dietro e sperare che gli altri sbaglino. Ad ogni modo schierarlo dall'inizio non sarebbe stata un'idea malsana, almeno con il senno del poi.