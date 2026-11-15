L'Italia di Roberto Mancini chiude il girone di Nations League come l'aveva iniziato: con una pesantissima sconfitta a Bruxelles con il Belgio che strappa l'accesso ai playoff, mentre gli Azzurri, in virtù anche del 2-1 della Francia sulla Turchia, salutano la competizione. Eppure la partita sembra mettersi subito bene per l'Italia, che dopo aver ringraziato Gigio Donnarumma per aver salvato il risultato con un grande intervento su Charles de Ketelaere passa in vantaggio all'undicesimo con l'ennesima prodezza di Pio Esposito, che timbra il suo decimo centro con la maglia azzurra colpendo la palla con l'esterno in spaccata sull'assist di Michael Kayode e mettendo la palla alle spalle di Sanne Lammens. Da quel momento, però, i belgi decidono di tenere fede al loro nickname di Rode Duivels e diventano indemoniati; il risultato è che in undici minuti Donnarumma deve raccogliere la palla nel sacco per tre volte, per via delle reti figlie di carambole in area azzurra di Maxime de Cuyper e Nathan Ngoy e della clamorosa giocata di Jeremy Doku che firma il tris con un numero agevolato da una difesa italiana inerme. E serve un colpo di reni clamoroso di Donnarumma a deviare la palla sul palo per negare a Kevin de Bruyne il poker dopo un errore grossolano di Alessandro Bastoni.
Belgio che continua a tenere sulle spine la difesa dell'Italia anche ad inizio ripresa con De Ketelaere che scheggia la traversa su azione di calcio d'angolo e De Bruyne che ancora una volta va a sbattere su Donnarumma. Ma la squadra di Mark van Bommel gioca con una fluidità incredibile, sospinta anche dalla verve di Diego Moreira che sfiora a sua volta il poker in due circostanze nel giro di pochi minuti. Un assalto continuo alla porta azzurra che porta alla concretizzazione di una quaterna nell'aria da tampo proprio all'80esimo e proprio per mano del milanista, non prima di alcune proteste dell'Italia per un presunto tocco di braccio sulla conclusione di Antonio Vergara. Doppia beffa finale, il penalty che avrebbe potuto alleggerire il passivo al novantesimo e che viene sprecato da Esposito stesso che si fa ipnotizzare da Lammens e il gol annullato ad Alphadjo Cisse. Chiodo finale ad una serata amara.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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