"Ci tenevo moltissimo a esserci”. Così Giovanni Malagò, parlando dal palco di Coverciano, durante la cerimonia della Panchina d'Oro, dove Cristian Chivu è stato incoronato come miglior allenatore della scorsa Serie A. 

Malagò: "L'Italia ha la migliore categoria di allenatori"

"Per tanti anni mi sono occupato anche di altri sport e ho viaggiato moltissimo. I miei colleghi mi hanno sempre chiesto come facesse l’Italia a fare così bene in tante discipline e il mio pensiero è perché abbiamo la migliore categoria di allenatori; non a caso, in molti sport siamo anche esportatori anche di competenze. Ho davvero una grandissima considerazione della vostra categoria”, ha aggiunto il commissario della FIGC. 

Sezione: News / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 20:25 / Fonte: figc.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.