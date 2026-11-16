"Ci tenevo moltissimo a esserci”. Così Giovanni Malagò, parlando dal palco di Coverciano, durante la cerimonia della Panchina d'Oro, dove Cristian Chivu è stato incoronato come miglior allenatore della scorsa Serie A.

Malagò: "L'Italia ha la migliore categoria di allenatori"

"Per tanti anni mi sono occupato anche di altri sport e ho viaggiato moltissimo. I miei colleghi mi hanno sempre chiesto come facesse l’Italia a fare così bene in tante discipline e il mio pensiero è perché abbiamo la migliore categoria di allenatori; non a caso, in molti sport siamo anche esportatori anche di competenze. Ho davvero una grandissima considerazione della vostra categoria”, ha aggiunto il commissario della FIGC.