Nove partite dal 22 novembre al 22 dicembre. L'Inter si prepara a un nuovo tour de force. Nove impegni nei quali la squadra nerazzurra dovrà dare una sgasata in campionato, cominciare il cammino in Coppa Italia, risalire ulteriormente in Champions League e chiudere con la finale di Supercoppa Italiana.
"Un primo assaggio delle scelte da compiere - si legge sul Corriere dello Sport - potrebbe vedersi già nel prossimo weekend, quando l’undici da opporre all’Atalanta si potrà differenziare da quello che tre giorni dopo affronterà lo Stoccarda in Champions. Il prossimo lungo blocco di partite dunque sarà una prova ancora più difficile sul piano della condizione fisica e degli infortuni da evitare, arrivando già da una serie fatta di nove partite racchiuse in un mese. Stavolta tra l’altro si tratterà di un filotto senza big match in Serie A, in attesa poi di sfidare in sequenza Lazio, Juve e Napoli a inizio gennaio".
Per quel che riguarda i possibili titolari, "capitan Lautaro scalpita per rimettersi al centro dell’attacco mentre Pepo Martinez è rimasto tra i pali ad Appiano così come Bisseck in difesa. In più alcuni recuperi sono già stati mandati a referto e durante questa pausa proveranno ad alzare i giri del motore, con riferimento ai vari Jones, Stones e Luis Henrique. Soltanto una volta tornati tutti i nazionali, Chivu tirerà una riga per fare il resoconto e domenica contro la Dea potrebbe gestire i più stanchi per poi aumentare il minutaggio con lo Stoccarda".
Autore: Antonio Di Chiara
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