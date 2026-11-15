Serata a due facce per gli altri giocatori dell'Inter impegnati questa sera nelle gare di Nations League. Può essere felice Andy Diouf, impiegato per novanta minuti nella sfida tra la Francia e la Turchia vinta dai Bleus di Zinedine Zidane che riscattano il ko di San Siro e chiudono al primo posto nel girone A1, mentre i turchi finiscono l'avventura con zero punti. Un autogol di Emirhan Topcu e il primo gol in Nazionale di Eli Junior Kroupi lanciano i transalpini, inutile la rete del 2-1 al 90esimo firmata da Abdukehrim Bardakci. Ottantuno i minuti in campo per Hakan Calhanoglu, rimpiazzato poi da Orkun Kokcu.

Vittoria anche per l'Inghilterra, che supera per 3-2 la Spagna al Metropolitano di Madrid portandosi anche avanti per 3-0 prima del tentativo di rimonta dei campioni del mondo; partita che Djed Spence ha vissuto in campo solo per sette minuti, quando è subentrato a Jude Bellingham; poco prima, era stato ammonito mentre era in panchina. Vittoria inutile ai fini della qualificazione, infine, per la Croazia, che supera 2-1 la Cechia in un match che ha visto Petar Sucic protagonista per l'intero incontro e Ivan Perisic firmare la rete che ha aperto le danze.