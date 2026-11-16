Carlo Ancelotti è stato molto onesto nel valutare il suo lavoro svolto fin qui sulla panchina del Brasile, rispondendo anche alle critiche mosse da Romario dopo l'inatteso ko contro il Giappone nell'ultima amichevole: "È un progetto nuovo; mi piace molto quello che stiamo facendo, ma, a mio avviso, non è abbastanza - ha ammesso Carletto -. Devo fare di più, e lo farò. Mi piace stare qui, mi piace lavorare con la nazionale, ma devo migliorare. Devo impegnarmi maggiormente per aiutare la squadra a tornare competitiva. È passato molto tempo dall'ultima volta in cui siamo stati davvero competitivi. Sono felice di essere qui e voglio fare di più affinché questa nazionale diventi la più competitiva al mondo".
Il selezionatore dei verdeoro, in seguito, ha spiegato che è impossibile pretendere una squadra fatta e finita in questo momento del suo mandato: "Questo è chiaramente un periodo dedicato alla sperimentazione - le sue parole -. Stiamo testando nuovi giocatori, come Gabriel Bontempo, André e Jonathan Jesus, solo per citarne alcuni. Le valutazioni sono state molto positive. Sebbene l'obiettivo sia sempre quello di giocare bene, è irrealistico aspettarsi una squadra già perfettamente rodata e completa mentre si effettuano esperimenti e si porta avanti un processo di rinnovamento. Siamo tutti convinti che la squadra sia sulla strada giusta. Manteniamo grande fiducia in questo percorso e continueremo a testare giocatori anche contro Singapore. In questo momento, dobbiamo valutare cosa stiamo facendo bene e dove invece dobbiamo migliorare. Alcuni aspetti della partita contro il Giappone hanno evidenziato che, in fase difensiva, c'è più margine di crescita rispetto alla fase offensiva. Tuttavia, siamo sulla rotta giusta per costruire una nazionale molto forte in vista del futuro".
A proposito dell'ultima partita dell'anno del Brasile, il test contro Singapore di domani, Ancelotti ha anticipato che Rayan verrà impiegato come centrocampista di sinistra e che Endrick prenderà il posto di Raphinha nel reparto offensivo. In attacco, schiererò Estevão, Endrick e Vinícius".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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