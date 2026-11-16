Inevitabile che dopo una serata così complicata, con una prestazione generale ben al di sotto delle aspettative, anche i giudizi sulle prestazioni dei singoli azzurri siano stati severi. Nello specifico, tra i quattro giocatori dell'Inter impiegati ieri dal CT Roberto Mancini allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, solo Pio Esposito ha raggiunto la sufficienza, con una pesante insufficienza per Alessandro Bastoni. Ecco di seguito le pagelle del Corriere della Sera:

Bastoni 4,5 - La fotografia della sua prestazione horror è la palla omaggiata a De Bruyne nel cuore dell’area azzurra.

Barella 5 - A corrente alternata, come tutta l’Italia: picco di alta tensione all’inizio, poi il lungo black out che spegne la luce.

Esposito 6 - Dopo la notte magica contro la Francia, ci ha preso gusto. Il gol dell’illusione è un colpo alla Bobo Vieri: tecnica, tempismo, potenza. Peccato il rigore sbagliato.

Dimarco 5,5 - Arranca anche lui.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 10:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.