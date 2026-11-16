Oggi, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, casa della Nazionale italiana, è in programma la 35esima edizione della 'Panchina d'Oro', che ogni anno celebra i migliori allenatori dei massimi campionati di calcio e futsal (maschile e femminile) secondo il giudizio dei tecnici tesserati per i club di ciascuna categoria. Nato nel 1991 come un riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico al miglior allenatore europeo, nel corso degli anni si è delineata come la cerimonia che vuole celebrare i tecnici più apprezzati dei maggiori campionati del nostro Paese, secondo il giudizio degli stessi colleghi allenatori: non solo quindi quelli delle tre leghe professionistiche maschili, ma anche quelli delle squadre partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B femminile, e – dal 2018 – gli allenatori della Serie A, maschile e femminile, di calcio a cinque.

Vince Chivu

Il premio per il 2026 è stato assegnato all'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, che ha ottenuto 16 voti rispetto ai 12 portati a casa da Cesc Fabregas, tecnico del Como. Terzo posto per Gian Piero Gasperini, Roma, con 9 voti. Una vittoria meritata per chi si è seduto per la prima volta su una panchina scomoda come quella nerazzurra e al termine della stagione ha celebrato la vittoria di Scudetto e Coppa Italia. Lo stesso Chivu ha commentato così il prestigioso riconoscimento: "Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l'Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte".