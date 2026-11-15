Nicolò Barella arriva anche ai microfoni di Sky Sport per un ulteriore commento di questa pesante sconfitta contro il Belgio, che costa l'uscita di scena dalla Nations League dell'Italia.

Non eravamo fenomeni giovedì e non siamo brocchi adesso, però è difficile mantenere equilibrio in un Paese calcisticamente in difficoltà.

"Assolutamente. I primi ad essere dispiaciuti siamo noi perché volevamo andare avanti, ma la cosa più importante è avere ritrovato qualcosa dentro che ci fa competere come abbiamo mostrato nelle altre partite. Questa è la cosa più importante, poi vittorie e sconfitte ci saranno sempre. So che è difficile, ma so anche da dove veniamo; bisogna guardarsi indietro, vedere le difficoltà e il percorso. Qualcosa di bello si è visto".

Come la leggi la partita di stasera?

"Bisogna dire che loro sono stati più bravi, hanno trovato i nostri punti deboli e li hanno sfruttati. Hanno gente di qualità che se le lasci spazio crea. Poi la gara con la Francia ci ha tolto energie fisiche e mentali, qualche ragazzo è andato via con qualche problema. Ma non è una scusa, loro sono stati più bravi e noi dobbiamo lavorare che è l'unico modo per migliorare e farci trovare pronti per le prossime partite".

Qualcosa di buono da ereditare da questa esperienza con Mancini?

"Mi porto l'entusiasmo e la voglia di lavorare, di dare il massimo che molto spesso non dico ci sia mancata, però vedevi tutto buio. Adesso vediamo un bello spiraglio di luce, anche grazie ai ragazzi che ci danno entusiasmo. Sta a noi senatori farli sentire giocatori importanti, ma questo verrà col tempo. Oggi bisogna guardare il percorso fatto; ci sono cose belle e cose brutte, questa non è stata la migliore partita del girone ma dobbiamo vedere il percorso".