L’Inter sta lavorando per difendere il titolo di Campione d’Italia conquistato pochi mesi fa e cercare un qualcosa che manca da molti anni ormai in Serie A, ovvero la vittoria di 2 Scudetti consecutivi. Le avversarie però non stanno a guardare: nonostante in vetta alla classifica ci sia la Lazio, a detta di addetti ai lavori e bookmaker, le rivali più temibili sono Roma e Como.

Nico Paz del Como il possibile terzo incomodo

Il duello tra nerazzurri e giallorossi si ripercuote anche nei candidati alla vittoria del Miglior Giocatore della Serie A: chi sarà il successore di Federico Dimarco? Secondo Betflag e William Hill sarà duello tra il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ed il bomber della Roma Donyell Malen: il Toro è proposto a 4,00 mentre l’olandese, secondo le agenzie di scommesse il favorito per il titolo di capocannoniere, a 5,00. Al terzo posto c’è Nico Paz del Como a 7,50; scendendo in classifica ci sono poi Marcus Thuram, Paulo Dybala e Matias Soulé appaiati a 16,00. Seguono ancora il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu a 20,00 e il trio formato da Martin Baturina, Christian Pulisic e Gustavo Varela (attuale capocannoniere del campionato con 9 gol) a 25,00.