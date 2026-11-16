Marcus Thuram è già pronto per giocare da titolare nel prossimo impegno che attende l'Inter in casa dell'Atalanta. Nessun dubbio, per La Gazzetta dello Sport, il francese sarà confermato dal 1' come nelle ultime nove partite, nonostante l'affaticamento muscolare riscontrato mentre era con la propria nazionale.

"Marcus è stato costretto al piccolo e improvvido stop, anche per il tanto impegno precedente - si legge -. Si è concesso giusto un paio di sedute nel centro federale di Clairefontaine, poi è stato spedito via per rituffarsi immediatamente negli affari italiani. In fondo, è come se non avesse mai staccato dal gruppone di Chivu, anche perché il suo stato di salute non era preoccupante per entrambi gli staff medici, quello della Francia e quello dell'Inter: Marcus doveva fermarsi giusto qualche giorno, ma sta già bene. Potrebbe allenarsi con gli altri già domani, nel giorno di ripresa stabilito ad Appiano".

Diversa la situazione per Lautaro Martinez. "In settimana ci sarà il ritorno in gruppo e, se tutto continuerà ad andare bene, si prospetta una mezzoretta in campo in casa della Dea. Marcus, invece, si riconnette domenica nella premiata ditta con Pio: è stata la coppia decisiva per la scossa nerazzurra dopo il disastro nel derby".

I numeri certificano la crescita di Thuram dopo l'infortunio di Lautaro. "Prima, i gol di Thuram valevano il 17% delle reti interiste, mentre dopo la quota è salita al 30. Gli altri indicatori seguono la stessa direzione: la sua parte dei tiri nello specchio passa dal 14 al 25%, quella delle conclusioni da dentro l'area dal 16 al 29. E, più in generale, i semplici tocchi nell'area avversaria salgono dall'11 al 27% del totale della compagnia".