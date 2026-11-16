"E' molto semplice: il Belgio è stato migliore di noi". Comincia così l'analisi sincera di Nicolò Barella della netta sconfitta incassata dalla Nazionale italiana sul campo del Belgio ieri sera.

"Non posso dire che abbiano voluto di più la vittoria perché noi siamo entrati in campo facendo subito gol e giocando bene i primi 20' - ha aggiunto il centrocampista dell'Inter parlando a Vivo Azzurro TV -. Poi loro sono stati bravi a trovare i nostri punti deboli, hanno giocatori che puntano l'uomo, intensi, sono bravi a trovare gli spazi. Alla fine, questa Nations League ci ha fatto capire che la nostra squadra può giocarsela in determinate partite, non come prima che partivamo 'sconfitti'. Ci prendiamo questo e comunque l'entusiasmo ritrovato. Non volevamo chiudere in questo modo, ma questo è il calcio. Succede, ogni partita ha una storia a sé".