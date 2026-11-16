Qualche apprensione per Cristian Chivu dopo le ultime gare delle nazionali, come riporta oggi il Corriere dello Sport. Da tenere d'occhio la situazione di Piotr Zielinski, il cui problema alla pianta del piede, come ha detto anche il ct polacco Urban, può risolversi in tre giorni o in tre settimane. C'è però ancora la speranza di poterlo schierare contro la Svezia domani in una gara fondamentale. 

Ha invece giocato 90' Akanji in Slovenia-Svizzera, venerdì scorso, prima di un principio di affaticamento che ha consigliato a Yakin di liberare il centrale in via precauzionale. Deve ancora giocare Carlos Augusto con il Brasile, dopo la sconfitta contro il Giappone. "Chivu spera di non ricevere altre telefonate", chiosa il quotidiano.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 08:56
Autore: Antonio Di Chiara
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