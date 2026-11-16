Giovanni Arvedi fa ricca la Cremonese grazie al suo contributo da sponsor. Nella stagione 2025/26 il patron della formazione grigiorossa ha garantito alla società una somma di introiti da sponsorizzazione superiore persino a quelli delle grande società italiane, considerando complessivamente i principali spazi pubblicitari sulle rispettive divise da gioco. Calcio e Finanza, consultando il bilancio della Cremo, ha constatato che il gruppo Arvedi garantisce al club 54,5 milioni con le sponsorizzazioni sulla maglia, staccando nettamente il Milan, che si ferma a 46 milioni, e l'Inter coi suoi 43,5 milioni di euro.

Va precisato che il dato della Cremonese riguarda gli accordi con gli sponsor ufficiali e istituzionali riconducibili principalmente al gruppo Finarvedi, senza che il bilancio attribuisca l’intero importo esclusivamente agli spazi sulle maglie. Il confronto con le big, dunque, mette in relazione aggregati commerciali non perfettamente omogenei, ma restituisce comunque la portata dell’investimento.