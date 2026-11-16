Gianluca Pagliuca parla ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport delle ultime prestazioni della nazionale italiana, ma anche di Inter e di Pepo Martinez. "Belgio-Italia sembrava inizialmente un prosieguo di Italia-Francia e invece abbiamo sofferto tantissimo, anche nel secondo tempo - afferma -. Gli avversari hanno meritato, sono più pronti di noi. La formazione di Mancini? Quando perdi in modo così netto ci sono critiche, però avevamo giocato pochi giorni prima una gara quasi perfetta con la Francia. Abbiamo sofferto gli attaccanti molto rapidi del Belgio, gente come Bastoni o Calafiori ha sofferto trovando una squadra più in palla. Ma in generale non vedo un problema difensivo. Ultimamente si punta molto di più sull'attacco, si fanno molti più gol anche su palle inattive".

Quindi si va sul tema Inter. "Josep Martinez mi piace, è un buon portiere, ma a volte esagera coi piedi. Rischia un po' troppo. La giocata la si fa se la si deve fare, ma se devi comprometterti la carriera no. Un errore come quello a Madrid è sbagliato. Ci sta quello col Bruges perché esci e lisci la palla, è un errore tecnico. Ma uno di presunzione come quello col Real no. Martinez tra i pali è fortissimo, ha personalità nelle uscite, ma deve rischiare meno con la palla tra i piedi. Pio Esposito in un possibile tridente con Lautaro e Thuram? Bisognerebbe chiedere a Chivu. Ha giocato spesso anche perché si è fatto male Lautaro, è un giocatore importante e migliora di partita in partita. E' diventato più freddo sotto porta, sta facendo un campionato bellissimo. Sul fatto delle tre punte non so se Chivu le adotterà, magari quando la squadra sta perdendo ma penso che l'Inter rimarrà così perché è una squadra quadrata e ha i due attaccanti, Thuram e Lautaro, più forti del campionato. Più Esposito e Bonny: tanta roba".

"L'Inter è certamente la favorita e penso vincerà il campionato non dico a mani basse, ma quasi. In Champions il PSG ha vinto le ultime due edizioni passando dai playoff, penso che l'Inter li farà eventualmente e poi in gare di andata e ritorno potrà dire la sua. Sarà importante essere in forma ad aprile e maggio, non ora. Nessuno si aspettava il ko col Bruges, ma poi ha fatto un buon cammino. Ora recupera Lautaro che è straordinario e con un Thuram così penso andrà avanti anche in Champions League".