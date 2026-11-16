Non solo l'Inter, anche l'Atalanta si sta preparando per tornare agli impegni di Serie A. Il prossimo proprio contro la squadra di Chivu. "Giacomo Raspadori potrebbe tornare a disposizione dopo sette gare d'assenza - si legge sul Corriere dello Sport - nei prossimi giorni verranno valutati anche Kristensen, Gaetano, Kossounou e Bellanova, tutti hanno svolto un lavoro individuale in campo. Terapie e palestra invece per Hien e Pompei, da capire quali saranno i tempi di recupero del difensore svedese".

In attacco Sarri si affiderà a Krstovic, che ha segnato altri due gol contro Cipro. "Presto però per definire l'undici titolare, Sarri si affiderà alle certezze come Nicola Zalewski, tra i più propositivi al Brianteo, a centrocampo ci saranno diverse opzioni, con la coppia Ederson-Pasalic al momento favorita (Kessie ancora non ha minuti nelle gambe per partire da titolare)".