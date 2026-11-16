In queste ore si parla ovviamente della disfattadella nazionale azzurra contro il Belgio e Transfermarkt ha pubblicato sulle sue pagine social una tabella con i valori di mercato aggiornati dei calciatori dell'Italia. Al primo posto troviamo Sandro Tonali del Tottenham, seguito da ben quattro calciatori dell'Inter. Si tratta di Bastoni (65 mln), Dimarco, Barella e Pio Esposito (tutti e tre a 50 mln, ndr). Troviamo poi Donnarumma, Pisilli, Frattesi, Cissé e Liberali.