La Panchina d'Oro per la Serie A Women per la stagione 2025-2026 è stata assegnata a Luca Rossettini, tecnico della Roma che lo scorso anno ha conquistato il titolo di campione d'Italia. La consegna è avvenuta oggi nell'ambito della cerimonia di Coverciano. Rossettini ha preceduto i due allenatori che rappresentano presente e passato recente dell'Inter Women: secondo posto per David Sassarini, artefice della grande stagione del Napoli, mentre Giampiero Piovani, l'anno scorso alla guida delle nerazzurre e oggi tecnico delle capitoline, è giunto terzo. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 13:18 / Fonte: TMW
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.