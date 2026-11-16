La Panchina d'Oro per la Serie A Women per la stagione 2025-2026 è stata assegnata a Luca Rossettini, tecnico della Roma che lo scorso anno ha conquistato il titolo di campione d'Italia. La consegna è avvenuta oggi nell'ambito della cerimonia di Coverciano. Rossettini ha preceduto i due allenatori che rappresentano presente e passato recente dell'Inter Women: secondo posto per David Sassarini, artefice della grande stagione del Napoli, mentre Giampiero Piovani, l'anno scorso alla guida delle nerazzurre e oggi tecnico delle capitoline, è giunto terzo.