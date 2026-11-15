Nel commento della sconfitta dell'Italia contro il Belgio, Daniele Adani, opinionista di RAI Sport, evidenzia la lacuna forse più importante mostrata dalla Nazionale di Roberto Mancini oggi a Bruxelles: "Abbiamo perso i duelli in ogni zona del campo stasera. Le scelte un po' audaci di Mancini alla fine non hanno pagato. Il centrocampo Tonali-Barella-Fagioli è stato nettamente inferiore al centrocampo del Belgio. Non è stato solo l'innesto di Fagioli a non funzionare, ma l'intero reparto secondo me".