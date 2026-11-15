Nel commento della sconfitta dell'Italia contro il Belgio, Daniele Adani, opinionista di RAI Sport, evidenzia la lacuna forse più importante mostrata dalla Nazionale di Roberto Mancini oggi a Bruxelles: "Abbiamo perso i duelli in ogni zona del campo stasera. Le scelte un po' audaci di Mancini alla fine non hanno pagato. Il centrocampo Tonali-Barella-Fagioli è stato nettamente inferiore al centrocampo del Belgio. Non è stato solo l'innesto di Fagioli a non funzionare, ma l'intero reparto secondo me".

Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 23:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.