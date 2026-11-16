Nicolò Barella non ha brillato, come quasi tutti i suoi compagni di squadra, ieri sera allo stadio Re Baldovino contro il Belgio. Al termine della partita, il entrocampista dell'Inter, da veterano di un gruppo molto giovane, si è presentato ai microfoni delle testate presenti per spiegare quanto accaduto. Nell'intervista rilasciata a Sportmediaset, Barella ha voluto sottolineare, clon grande lucidità, come la Nazionale sia all'inizio di un nuovo percorso e possano capitare serate così.

L'Italia passa dalla strepitosa vittoria sulla Francia a questa sconfitta col Belgio. Da esperto, hai una spiegazione?

"La spiegazione è che gli altri sono statio più bravi a trovare i nostri punti deboli. Hanno giocato bene, con calciatori di qualità che se li lasci agire con troppo tempo a disposizione la giocata la trovano. Questa sconfitta però non deve cancellare tutto il percorso fatto in Nations League, sappiamo da dove veniamo a cosa abbiamo vissuto. Penso che qualcosa si sia visto in questo girone".

Quali sono le debolezze dell'Italia?

"Non è dall'oggi al domani che si ritrovano al 100% la fiducia e la mentalità avute con il mister nell'Europeo vinto. Anche in quegli anni si sono create in un po' di tempo pur se è stato è più facile. Il tempo è quello che ci serve in questo momento. Questo girone era difficile, poteva accadere di tutto ed è stato aperto fino all'ultima giornata, anche fare brutte figure. Io mi prendo l'entusiasmo dei ragazzi, noi senatori ci sentiamo meglio di prima e questo è tutto merito del mister, dei nuovi, anche nostro che ci siamo rialzati dopo determinate cadute. Bisogna riconoscerlo".

La luce in fondo al tunnel si vede.

"Penso di sì. Questo girone è stato difficile, potevamo fare meglio, magari con il Belgio all'andata. Ma era l'inizio di un percorso, ci serviva tempo per ritrovarci. Non si crea un gruppo dall'oggi al domani, il mister è bravissimo a farlo. Noi dobbiamo seguirlo e mettere il nostro".