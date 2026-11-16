In occasione della cerimonia di consegna del Pallone d'oro a Coverciano è intervenuto in collegamento video l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, colui che ebbe l'idea di realizzare questa cerimonia quando all’epoca era presidente del Settore Tecnico federale. "Ritenevamo giusto premiare gli allenatori. Certo non pensavamo che questo riconoscimento potesse avere questa continuità e il successo che ha ancora oggi…".

Sezione: News / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 16:10 / Fonte: Sport Mediaset
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.