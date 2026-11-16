In occasione della cerimonia di consegna del Pallone d'oro a Coverciano è intervenuto in collegamento video l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, colui che ebbe l'idea di realizzare questa cerimonia quando all’epoca era presidente del Settore Tecnico federale. "Ritenevamo giusto premiare gli allenatori. Certo non pensavamo che questo riconoscimento potesse avere questa continuità e il successo che ha ancora oggi…".