Doccia fredda per l'Italia dopo il successo con la Francia. Il Belgio dilaga 4-1 e non basta il vantaggio firmato ancora Pio Esposito: la strada è lunga per tornare ai livelli di un tempo, ma non tutto è da buttare.

Intanto in casa Inter si pensa già all'Atalanta: davalutare Akanji e da capire le reali condizioni di Zielinski.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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