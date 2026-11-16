Doccia fredda per l'Italia dopo il successo con la Francia. Il Belgio dilaga 4-1 e non basta il vantaggio firmato ancora Pio Esposito: la strada è lunga per tornare ai livelli di un tempo, ma non tutto è da buttare.

Intanto in casa Inter si pensa già all'Atalanta: davalutare Akanji e da capire le reali condizioni di Zielinski.