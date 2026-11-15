L'amichevole giocata ieri contro il Capodistria, che si è chiusa col successo biancoscudato per 3-2, è stata l'occasione per il Padova di rivedere in campo Luca Zanimacchia, tornato a disposizione di Antonio Calabro dopo un lungo stop per infortunio. Nel dopopartita, Zanimacchia è intervenuto in conferenza stampa parlando tra le altre cose del rendimento dei giocatori che lo hanno sostituito nel ruolo di esterno sinistro con citazione per Matteo Cocchi: "Tutti si sono fatti trovare pronti. Cocchi sta giocando con continuità da titolare e sta dimostrando ottime qualità, così come gli altri compagni che hanno ricoperto il ruolo di quinti".