L'amichevole giocata ieri contro il Capodistria, che si è chiusa col successo biancoscudato per 3-2, è stata l'occasione per il Padova di rivedere in campo Luca Zanimacchia, tornato a disposizione di Antonio Calabro dopo un lungo stop per infortunio. Nel dopopartita, Zanimacchia è intervenuto in conferenza stampa parlando tra le altre cose del rendimento dei giocatori che lo hanno sostituito nel ruolo di esterno sinistro con citazione per Matteo Cocchi: "Tutti si sono fatti trovare pronti. Cocchi sta giocando con continuità da titolare e sta dimostrando ottime qualità, così come gli altri compagni che hanno ricoperto il ruolo di quinti".
Sezione: News / Data: Dom 15 novembre 2026 alle 22:32 / Fonte: Padovacalcio.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
autore
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Altre notizie - News
Italia, Mancini alla Rai: "Abbiamo pagato un po' di stanchezza ma fa parte del percorso di crescita"
Altre notizie
Lunedì 16 nov
Domenica 15 nov
- 23:53 Adani: "Tonali-Barella-Fagioli, mediana inferiore a quella del Belgio"
- 23:36 Donnarumma a Sky Sport: "Ha fatto bene Barella, serve equilibrio"
- 23:28 Diouf: "Convinti dal progetto di Zidane. Mi trovo bene con Barcola"
- 23:19 Barella a Sky Sport: "Prima vedevamo buio, ora c'è spiraglio di luce"
- 23:00 Barella alla Rai: "Oggi Belgio più bravo ma in questo percorso ci siamo ritrovati"
- 22:59 Mancini a Sky Sport: "Il Belgio è stato più forte di noi, ci sta"
- 22:53 InterNazionali - Diouf e Sucic in campo 90', per Spence cammeo con giallo
- 22:45 Italia, Mancini alla Rai: "Abbiamo pagato un po' di stanchezza ma fa parte del percorso di crescita"
- 22:42 Belgio-Italia, le pagelle (ner)azzurre: serataccia Bastoni, Barella a vuoto
- 22:41 Lampo di Pio, poi solo Belgio: 4-1 e Italia fuori dalla Nations League
- 22:32 Padova, Zanimacchia contento di Cocchi: "Sta mostrando ottime qualità"
- 22:18 Esposito, doppia cifra con l'Italia a nemmeno 22 anni: superato Balotelli
- 22:05 Stoccarda, il presidente Wehrle attacca Infantino: "Mi aspetto le dimissioni"
- 21:50 Juve Women, Rosucci: "Abbiamo battuto un'Inter fortissima, siamo vive"
- 21:36 Serie C girone C, risultati 14esima giornata: Potenza e Bari salutano tutti
- 21:21 San Siro, dibattito tra i candidati sindaci: prevale la linea 'conservativa'
- 21:07 Passo indietro Sabatini: "Chiedo scusa a Gasperini, ho sbagliato"
- 20:51 Donadoni: "San Siro? È nella memoria di tutti. Il cambio stadio fa tristezza"
- 20:37 Juventus Women, Guerrero: "La vittoria contro l'Inter significa tantissimo"
- 20:23 Braida: "Ronaldinho mi fece impazzire quando segnò nel derby"
- 20:08 Ventura: "Bella la favola degli Esposito. A Pio bisogna solo dare tempo"
- 19:54 Rivali nel 2010, compagni oggi: Ronaldinho ispira e Giulio Donati segna
- 19:39 InterNazionali - Diouf sfida Calhanoglu. Sucic titolare, Spence dalla panchina
- 19:35 Belgio-Italia, le ufficiali: tridente per Mancini, tre i nerazzurri titolari
- 19:25 SFS Awards, il film 'Solo Noi' sul Double vale un premio per l'Inter
- 19:10 Borriello: "Esposito patrimonio dell'Inter e della Nazionale. Ci sta meravigliando sempre più"
- 18:56 Il Brasile di Carlos Augusto ko e Romario non la prende bene: "Basta Ancelotti"
- 18:42 Inter, a Bergamo per migliorare il rendimento esterno: i dati delle big di A
- 18:28 Dubois: "Su Diouf terzino non ho certezze, non è il suo ruolo ideale"
- 18:13 Inter, sondaggio 'Player of The Month' di ottobre scontato: vince Thuram
- 17:59 Lotta Scudetto, Perotti: "Fiducioso nella vittoria tricolore della Roma"
- 17:44 Sassarini: "Con la Juve ko che brucia, in carriera non mi era mai capitato un finale così"
- 17:30 Ronaldinho torna in campo a Ravenna, l'interista Fognini: "Icona del calcio"
- 17:16 Inter Women sconfitta dalla Juve: va avanti di due, poi incassa il tris nei 3' finali
- 17:01 San Siro, venerdì è cominciato l'intervento completo di rizollatura del prato
- 16:47 Graziani: "Pio Esposito può imparare molto da Lautaro. Ecco dove deve migliorare"
- 16:32 Pandev non ha dubbi: "Quella di Inzaghi la Lazio più forte, ma occhio a questa"
- 16:17 Sabatini: "Gasperini spintonò Massara. Se l'avesse fatto a me, l'avrei preso a pugni"
- 16:03 Svizzera, Yakin: "Akanji non è al meglio, non ha senso farlo giocare"
- 15:51 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 15:36 Croazia, Bilic: "Sucic ha il fiuto del gol. Perisic? Fantastico sia tornato"
- 15:22 fcinZielinski, tutte le ragioni per non lasciare la Nazionale
- 15:08 Qui Atalanta - Sarri spera in quattro recuperi contro l'Inter: l'elenco
- 14:54 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 14:40 Inter Women-Juventus, tutto pronto per il derby d'Italia: le scelte ufficiali
- 14:25 Téléfoot - Francia-Turchia, Diouf probabile titolare. In un ruolo inedito
- 14:11 Nove appuntamenti per chiudere il 2026 nerazzurro: cinque a San Siro
- 13:56 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:42 L'Inter celebra Eder nel giorno del suo compleanno: "In nerazzurro..."
- 13:30 fcinAkanji torna ad Appiano in anticipo, ma contro l'Atalanta ci sarà
- 13:14 Sky - Dimarco esterno offensivo contro il Belgio: confermati gli altri interisti
- 13:00 Pio Esposito da record in Nazionale: media spaventosa. È solo l'inizio?
- 12:46 Footy Headlines - Nike prepara il ritorno di una maglia storica nel 2027
- 12:31 Goff, quarterback dei Detroit Lions: "Amo l'Inter, vorrei giocare a Milano"
- 12:18 TS - Appiano Gentile cambia volto: investimenti da 100 milioni
- 11:49 L'ex nerazzurro Eder compie 40 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 11:34 TS - Fratelli Esposito, lavoro supplementare sui calci di rigore
- 11:19 TS - Dimarco titolare contro il Belgio, Mancini valuta due soluzioni
- 11:04 La Repubblica - Pio Esposito deve diventare un senatore del nuovo ciclo
- 10:50 TS - Zielinski tiene in ansia Chivu, decisivi i prossimi allenamenti
- 10:36 TS - Chivu imita Luis Enrique: maxischermo ad Appiano per gli allenamenti
- 10:22 Belgio-Italia, i convocati: sorpresa Esposito per Mancini
- 10:08 Romano svela un retroscena: "Una squadra inglese era pronta a fare follie per Esposito"
- 09:54 Il Giorno - Dimarco e quel rapporto speciale con Mancini
- 09:40 TS - Calha-Juve, contatti già a gennaio. Priorità al rinnovo con l'Inter
- 09:26 Mirabelli: "La Juve prenda Calhanoglu, è il più completo d'Europa"
- 09:12 CdS - Chivu ritrova i Nazionali: la scaletta dei rientri
- 08:58 CdS - Lautaro punta l'Atalanta, Chivu non rischia: settimana decisiva
- 08:43 Scifo esalta Esposito: "È intelligente, mette in difficoltà i difensori"