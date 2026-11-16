Spazio a commenti e analisi di Belgio-Italia, match di Nations League perso dagli azzurri pesantemente con il risultato di 4-1. Sotto accusa, ancora una volta, i giocatori nerazzurri. E c'è chi ha anche il coraggio di criticare Pio Esposito nonostante i suoi incredibili numeri. Un Paese alla deriva. C'è però qualcosa da festeggiare.

Per PARTECIPARE al SALOTTO di FcInterNews ABBONATI al canale Youtube --> COME FARE

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.