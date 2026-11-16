La Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata chiude al meglio questa finestra di partite di novembre superando la Svizzera per 1-0 ad Abano Terme nella gara valida per l'Under 20 Elite League. Dopo la vittoria sul Portogallo, gli Azzurrini si impongono di misura anche questa votla grazie alla rete firmata all'82esimo da Federico Coletta, giocatore del Benfica. Partita che ha visto protagonisti in due riprese i giocatori dell'Inter: è partito titolare Matteo Cocchi, che poi ha lasciato in campo nella ripresa mentre contemporaneamente entrava Mattia Mosconi.

Al 57esimo è toccato entrare anche a Matteo Lavelli, che ha anche sfiorato la marcatura con un tiro volante che ha impegnato il portiere elvetico Ruben Salchli. Dopo la rete, invece, Mosconi ha lasciato il campo sostituito da Filippo Conzato.