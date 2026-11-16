"Purtroppo ieri sera a Bruxelles con il Belgio non è andata bene. Però io credo che quello che si è fatto fino ad adesso da Roberto Mancini con la Nazionale sia stato fatto bene". Lo ha detto Giovanni Malagò, commissario della FIGC, intervenendo a Firenze, al centro tecnico di Coverciano, alla cerimonia della 35esima edizione della Panchina d'Oro. Malagò ha poi anche espresso grande fiducia nel ruolo degli allenatori per il rilancio del nostro pallone: "Se il calcio italiano è stato e tornerà a essere importante è per merito degli allenatori. Per tanti anni mi sono occupato di altri sport e miei colleghi, anche del mondo del calcio, mi chiedevano come mai l'Italia è stata in grado di far bene in altre discipline rispetto al calcio. La situazione degli impianti la conosciamo tutti e la posizione è condivisa, e sulla scuola evito ulteriori commenti. Quindi è tutto sulle spalle delle società dilettantistiche di ogni disciplina. Ho sempre sostenuto una tesi di cui conosco le radici. Abbiamo i migliori allenatori, nel calcio e in altri sport, siamo esportatori di competenze. Questo è un valore aggiunto che ci ha permesso di compensare i gap di sistema. Ho una grande considerazione di questa categoria, sono una risorsa importante".

In zona mista, Malagò ha anche commentato la decisione di Adriano Galliani di rinunciare al ricorso nei suoi confronti: "È un segnale importante e distensivo, onestamente lo immaginavo. Adesso c’è un bel problema: cosa fate voi giornalisti da qui al 14 dicembre, a parte parlare degli altri campionati? Non c’è più quel tema, tanti di voi si sono scoperti giuristi e amministrativisti. È un segnale di signorilità”.