Alla vigilia della gara di Nations League contro la Svezia, il CT della Nazionale della Polonia Jan Urban ha fatto cenno alle condizioni di Piotr Zielinski confermando i sostanziali miglioramenti: "Ha dei problemi al piede, però oggi uscirà normalmente per l'allenamento. Ieri ha preso parte alla prima parte dell'allenamento, e poi ha lavorato individualmente. Dopo l'allenamento di oggi sapremo se sarà pronto per la partita di domani. Gli infortuni e le assenze sono situazioni a cui dobbiamo adattarci, non abbiamo altra scelta. Ma ultimamente ci stiamo muovendo tra gli stessi calciatori. Siamo costretti a fare cambiamenti. Certamente una stabilizzazione sarebbe gradita, ma anche se ci fosse, noi comunque vogliamo provare e dare opportunità ad altri giocatori". 

Sezione: Focus / Data: Lun 16 novembre 2026 alle 17:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.