Alla vigilia della gara di Nations League contro la Svezia, il CT della Nazionale della Polonia Jan Urban ha fatto cenno alle condizioni di Piotr Zielinski confermando i sostanziali miglioramenti: "Ha dei problemi al piede, però oggi uscirà normalmente per l'allenamento. Ieri ha preso parte alla prima parte dell'allenamento, e poi ha lavorato individualmente. Dopo l'allenamento di oggi sapremo se sarà pronto per la partita di domani. Gli infortuni e le assenze sono situazioni a cui dobbiamo adattarci, non abbiamo altra scelta. Ma ultimamente ci stiamo muovendo tra gli stessi calciatori. Siamo costretti a fare cambiamenti. Certamente una stabilizzazione sarebbe gradita, ma anche se ci fosse, noi comunque vogliamo provare e dare opportunità ad altri giocatori".

#konferencjaLIVE ️Jan Urban: Piotr Zieliński ma problemy ze stopą, natomiast dziś wyjdzie normalnie na trening. Wczoraj też brał udział w pierwszej części treningu, a następnie trenował indywidualnie. Po dzisiejszym treningu będziemy wiedzieli, czy będzie gotowy na jutrzejszy mecz. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 16, 2026