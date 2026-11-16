Se diamo uno sguardo alla classifica dei capocannonieri in Serie A, annotiamo come Gustavo Varela guida la graduatoria dopo aver totalizzato ben 9 reti in questa prima parte di campionato. Al secondo posto, a pari merito, ci sono Malen e Raimondo. L'attaccante del Frosinone è la vera sorpresa di quest'avvio, anche se ora ha dovuto fermarsi per un infortunio. Marcus Thuram di gol ne ha fatti 6, ma l'impatto del transalpino si misura anche nel numero di assistenze realizzate in fase offensiva: ben 4.

Diouf meglio di Paz

Un dato che lo porta alla doppia cifra di occasioni in cui è risultato decisivo tra gol e assist. Un altro dato interessante riguarda Andy Diouf, che in dieci presenze ha messo a referto 4 assist, più di Nico Paz (fermo a tre). A quota tre c'è anche Carlos Augusto, che è stato decisivo anche in Champions League, ripensando alla rete contro lo Shakhtar Donetsk.