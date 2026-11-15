Si è disimpegnato bene oggi Andy Diouf, schierato per novanta minuti nel match di Bordeaux che ha visto la Francia battere la Turchia per 2-1 e conquistare il primo posto del girone di Nations League. A fine gara, l'esterno dell'Inter ha parlato ai microfoni de L'Equipe TV per commentare l'esito del match: "Poco efficaci nel pressing? Nel primo tempo sì, poi nel secondo tempo abbiamo aggiustato la questione. Possono capitare momenti più complicati".
Un commento anche sull'impatto di Zinedine Zidane nello spogliatoio dei Bleus: "Sicuramente siamo convinti dal suo progetto di gioco, penso che tutti lo abbiano capito. Siamo ancora in una fase iniziale, non possiamo che migliorare". Oggi Diouf ha mostrato un buon feeling con Bradley Barcola: "Mi trovo bene con lui, lo conosco dai tempi delle Nazionali giovanili e quindi c'è una buona complicità".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:53 Adani: "Tonali-Barella-Fagioli, mediana inferiore a quella del Belgio"
- 23:36 Donnarumma a Sky Sport: "Ha fatto bene Barella, serve equilibrio"
- 23:28 Diouf: "Convinti dal progetto di Zidane. Mi trovo bene con Barcola"
- 23:19 Barella a Sky Sport: "Prima vedevamo buio, ora c'è spiraglio di luce"
- 23:00 Barella alla Rai: "Oggi Belgio più bravo ma in questo percorso ci siamo ritrovati"
- 22:59 Mancini a Sky Sport: "Il Belgio è stato più forte di noi, ci sta"
- 22:53 InterNazionali - Diouf e Sucic in campo 90', per Spence cammeo con giallo
- 22:45 Italia, Mancini alla Rai: "Abbiamo pagato un po' di stanchezza ma fa parte del percorso di crescita"
- 22:42 Belgio-Italia, le pagelle (ner)azzurre: serataccia Bastoni, Barella a vuoto
- 22:41 Lampo di Pio, poi solo Belgio: 4-1 e Italia fuori dalla Nations League
- 22:32 Padova, Zanimacchia contento di Cocchi: "Sta mostrando ottime qualità"
- 22:18 Esposito, doppia cifra con l'Italia a nemmeno 22 anni: superato Balotelli
- 22:05 Stoccarda, il presidente Wehrle attacca Infantino: "Mi aspetto le dimissioni"
- 21:50 Juve Women, Rosucci: "Abbiamo battuto un'Inter fortissima, siamo vive"
- 21:36 Serie C girone C, risultati 14esima giornata: Potenza e Bari salutano tutti
- 21:21 San Siro, dibattito tra i candidati sindaci: prevale la linea 'conservativa'
- 21:07 Passo indietro Sabatini: "Chiedo scusa a Gasperini, ho sbagliato"
- 20:51 Donadoni: "San Siro? È nella memoria di tutti. Il cambio stadio fa tristezza"
- 20:37 Juventus Women, Guerrero: "La vittoria contro l'Inter significa tantissimo"
- 20:23 Braida: "Ronaldinho mi fece impazzire quando segnò nel derby"
- 20:08 Ventura: "Bella la favola degli Esposito. A Pio bisogna solo dare tempo"
- 19:54 Rivali nel 2010, compagni oggi: Ronaldinho ispira e Giulio Donati segna
- 19:39 InterNazionali - Diouf sfida Calhanoglu. Sucic titolare, Spence dalla panchina
- 19:35 Belgio-Italia, le ufficiali: tridente per Mancini, tre i nerazzurri titolari
- 19:25 SFS Awards, il film 'Solo Noi' sul Double vale un premio per l'Inter
- 19:10 Borriello: "Esposito patrimonio dell'Inter e della Nazionale. Ci sta meravigliando sempre più"
- 18:56 Il Brasile di Carlos Augusto ko e Romario non la prende bene: "Basta Ancelotti"
- 18:42 Inter, a Bergamo per migliorare il rendimento esterno: i dati delle big di A
- 18:28 Dubois: "Su Diouf terzino non ho certezze, non è il suo ruolo ideale"
- 18:13 Inter, sondaggio 'Player of The Month' di ottobre scontato: vince Thuram
- 17:59 Lotta Scudetto, Perotti: "Fiducioso nella vittoria tricolore della Roma"
- 17:44 Sassarini: "Con la Juve ko che brucia, in carriera non mi era mai capitato un finale così"
- 17:30 Ronaldinho torna in campo a Ravenna, l'interista Fognini: "Icona del calcio"
- 17:16 Inter Women sconfitta dalla Juve: va avanti di due, poi incassa il tris nei 3' finali
- 17:01 San Siro, venerdì è cominciato l'intervento completo di rizollatura del prato
- 16:47 Graziani: "Pio Esposito può imparare molto da Lautaro. Ecco dove deve migliorare"
- 16:32 Pandev non ha dubbi: "Quella di Inzaghi la Lazio più forte, ma occhio a questa"
- 16:17 Sabatini: "Gasperini spintonò Massara. Se l'avesse fatto a me, l'avrei preso a pugni"
- 16:03 Svizzera, Yakin: "Akanji non è al meglio, non ha senso farlo giocare"
- 15:51 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 15:36 Croazia, Bilic: "Sucic ha il fiuto del gol. Perisic? Fantastico sia tornato"
- 15:22 fcinZielinski, tutte le ragioni per non lasciare la Nazionale
- 15:08 Qui Atalanta - Sarri spera in quattro recuperi contro l'Inter: l'elenco
- 14:54 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 14:40 Inter Women-Juventus, tutto pronto per il derby d'Italia: le scelte ufficiali
- 14:25 Téléfoot - Francia-Turchia, Diouf probabile titolare. In un ruolo inedito
- 14:11 Nove appuntamenti per chiudere il 2026 nerazzurro: cinque a San Siro
- 13:56 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:42 L'Inter celebra Eder nel giorno del suo compleanno: "In nerazzurro..."
- 13:30 fcinAkanji torna ad Appiano in anticipo, ma contro l'Atalanta ci sarà
- 13:14 Sky - Dimarco esterno offensivo contro il Belgio: confermati gli altri interisti
- 13:00 Pio Esposito da record in Nazionale: media spaventosa. È solo l'inizio?
- 12:46 Footy Headlines - Nike prepara il ritorno di una maglia storica nel 2027
- 12:31 Goff, quarterback dei Detroit Lions: "Amo l'Inter, vorrei giocare a Milano"
- 12:18 TS - Appiano Gentile cambia volto: investimenti da 100 milioni
- 11:49 L'ex nerazzurro Eder compie 40 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 11:34 TS - Fratelli Esposito, lavoro supplementare sui calci di rigore
- 11:19 TS - Dimarco titolare contro il Belgio, Mancini valuta due soluzioni
- 11:04 La Repubblica - Pio Esposito deve diventare un senatore del nuovo ciclo
- 10:50 TS - Zielinski tiene in ansia Chivu, decisivi i prossimi allenamenti
- 10:36 TS - Chivu imita Luis Enrique: maxischermo ad Appiano per gli allenamenti
- 10:22 Belgio-Italia, i convocati: sorpresa Esposito per Mancini
- 10:08 Romano svela un retroscena: "Una squadra inglese era pronta a fare follie per Esposito"
- 09:54 Il Giorno - Dimarco e quel rapporto speciale con Mancini
- 09:40 TS - Calha-Juve, contatti già a gennaio. Priorità al rinnovo con l'Inter
- 09:26 Mirabelli: "La Juve prenda Calhanoglu, è il più completo d'Europa"
- 09:12 CdS - Chivu ritrova i Nazionali: la scaletta dei rientri
- 08:58 CdS - Lautaro punta l'Atalanta, Chivu non rischia: settimana decisiva
- 08:43 Scifo esalta Esposito: "È intelligente, mette in difficoltà i difensori"