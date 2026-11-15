Si è disimpegnato bene oggi Andy Diouf, schierato per novanta minuti nel match di Bordeaux che ha visto la Francia battere la Turchia per 2-1 e conquistare il primo posto del girone di Nations League. A fine gara, l'esterno dell'Inter ha parlato ai microfoni de L'Equipe TV per commentare l'esito del match: "Poco efficaci nel pressing? Nel primo tempo sì, poi nel secondo tempo abbiamo aggiustato la questione. Possono capitare momenti più complicati".

Un commento anche sull'impatto di Zinedine Zidane nello spogliatoio dei Bleus: "Sicuramente siamo convinti dal suo progetto di gioco, penso che tutti lo abbiano capito. Siamo ancora in una fase iniziale, non possiamo che migliorare". Oggi Diouf ha mostrato un buon feeling con Bradley Barcola: "Mi trovo bene con lui, lo conosco dai tempi delle Nazionali giovanili e quindi c'è una buona complicità".