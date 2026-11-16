La UEFA ha scelto il suo candidato per la corsa alla presidenza della FIFA, che sceglierà il suo nuovo numero uno il prossimo 18 marzo a Rabat. Dopo che nelle ultime ore si era fatto il nome di Luis Figo, adesso da Nyon arriva la convergenza definitiva sul nome di Philippe Diallo: in occasione di una riunione del Comitato Esecutivo tenutasi oggi e presieduta dal numero uno del calcio europeo Aleksander Čeferin, le Federazioni hanno confermato l'appoggio unanime al numero uno della Federcalcio francese. Diallo ha accettato l’invito e la sua candidatura dovrà ora essere formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della FFF, che si riunirà domani, martedì 17 novembre.

Diallo, esperienza a tutti i livelli nel calcio

Nel comunicato diffuso al termine della riunione, le federazioni hanno sottolineato la necessità di ristabilire unità e fiducia all’interno della comunità calcistica internazionale, chiedendo una FIFA che rimetta al centro della propria missione lo sviluppo del calcio in tutte le regioni del mondo. Per poi presentare così il candidato: "Philippe Diallo vanta una vasta esperienza a tutti i livelli del calcio, avendo guidato l'organizzazione che rappresenta i club professionistici francesi, fatto parte del consiglio della Lega professionistica francese e degli organismi FIFA per la risoluzione delle controversie, prima di diventare presidente della FFF e membro del Comitato esecutivo UEFA nel 2023".