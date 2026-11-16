Riuscirà Pio Esposito a battere il record di Gigi Riva con la maglia dell'Italia? Intervistato da GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', l'ex presidente della FIGC e della Lega Calcio Franco Carraro lo auspica fortemente: "Speriamo che si affermi come giocatore continuo. A me basterebbe che arrivasse un gradino sotto Riva, perché Gigi è stato una persona assolutamente irripetibile. Per la Nazionale si è rotto due volte la gamba e ha chiuso la sua carriera, era un mito. Speriamo che Pio diventi un grandissimo giocatore con continuità, già basterebbe. Se diventasse un mito come Riva saremmo tutti più felici, speriamo non sia una meteora".