Dai risultati sul campo ai conti delle società, passando per le scelte dei dirigenti e l’arrivo degli investitori. Debutta domani sera alle 21.05 'L’Impresa Sportiva', il nuovo programma di Il Sole 24 ORE TV dedicato al rapporto tra sport, economia e gestione aziendale. Per la prima puntata di questo nuovo format condotto da Marco Bellinazzo l'ospite sarà il presidente dell'Inter Beppe Marotta. La prima puntata proporrà una riflessione sul futuro del calcio italiano. Marotta affronterà il ruolo dei vivai, la sostenibilità economica delle società e l’evoluzione delle proprietà: dai mecenati ai fondi di investimento.

Il programma, sviluppato in collaborazione con Banca Ifis, andrà in onda ogni martedì alle 21.05 su Il Sole 24 ORE TV. Le repliche sono previste il sabato e la domenica alle 14.30. Le puntate saranno disponibili anche sul canale YouTube dell’emittente dal giorno successivo alla trasmissione televisiva.