Non ci saranno ricorsi per la corsa alla presidenza federale FIGC del 14 dicembre. Si vociferava che Adriano Galliani, uno dei due candidati con Giovanni Malagò, avesse potuto procedere per il caso della firma del Genoa prima attribuita allo stesso Galliani e poi revocata per Malagò, ma l’avvocato del senatore di Forza Italia ed ex AD di Milan e Monza, Filippo Lattanzi, ha comunicato la volontà del suo assistito di recedere dall'intento tramite la seguente nota: "L’Avv. Filippo Lattanzi comunica la volontà del Sen. Adriano Galliani di non impugnare l’ammissione della candidatura del Dott. Giovanni Malagò alla carica di Presidente Federale. E tanto pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente. Il Genoa aveva infatti già accreditato il Sen. Galliani, quando ha sottoscritto un secondo accredito a favore del Dott. Malagò".

La nota si conclude con una frase importante: "La decisione del Sen. Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio, secondo il Sen. Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo".