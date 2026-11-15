Questa l'analisi di Roberto Mancini a Sky Sport dopo la sconfitta col Belgio che è valsa l'eliminazione dalla Nations League: "Abbiamo fatto fatica a livello fisico, pagando la gara con la Francia. Ci hanno messo in difficoltà negli uno-contro-uno, ma sono stati migliori e hanno meritato di vincere. A volte partite così con squadre forti come il Belgio ci stanno, sul 2-1 abbiamo avuto troppe difficoltà nel giocare la palla e ci passavano spesso nella metà campo. Loro sono stati migliori, ci sta".

Rifarebbe le scelte iniziali?

"Sì, perché volevo vedere giocatori che non avevo mai visto. Loro non hanno alcuna colpa, la sofferenza è stata di squadra".

Nations League come fase sperimentale?

"Quando serve un giocatore ne mettiamo uno che pensiamo sia bravo, poi può capitare una serata dove gli altri fanno meglio di te".